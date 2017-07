Horeca Nederland eist optreden van gemeente Emmen

Het Raadhuisplein is populair voor horecazaken (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Een pleidooi van Horeca Nederland afdeling Emmen om paal en perk stellen aan de groei van de horeca in het centrum van de stad, kan voorlopig niet rekenen op politieke steun.

Geschreven door Martin Laning

Dit bleek gisteravond tijdens een politiek café in Klazienaveen over het lokale horecabeleid in de gemeente Emmen. Volgens voorzitter Ton Duivenvoorden van Horeca Nederland afdeling Emmen is de grens zo ongeveer bereikt als het gaat om restaurants en kroegen in de stad.



Raadhuisplein

Vooral het aantal kroegen in het centrum is het afgelopen jaar fors toegenomen. Hotspot is vooral het nieuwe Raadhuisplein. Daar hebben zich al twee kroegen gevestigd, een La Place en volgend jaar opent Grand Café Het Postkantoor ook op die plek haar deuren. Bovendien zijn er ook nog steeds plannen voor een tweede wereldrestaurant met zeshonderd stoelen naast het al bestaande met vierhonderd stoelen in het centrum.



Het rendement van de bestaande horeca komt hierdoor onder druk te staan. De Emmer politiek moet volgens Duivenvoorden daarom nieuwe horeca niet meer vanzelfsprekend toe laten. Horeca Nederland wees op een eind vorig jaar door een onderzoeksbureau geschreven horecavisie. Hierin wordt volgens hem het beeld van de Emmer horeca bevestigd. Duivenvoorden verweet het college van burgemeester en wethouders het rapport links te laten liggen, terwijl het al een half jaar op het gemeentehuis ligt.



'Markt scheidt kaf van het koren'

De meeste aanwezige raadsleden erkenden het rapport niet te kennen, maar voelen er ook niets voor nieuwe horeca aan strenge regels te binden. "De markt scheidt het kaf wel van het koren. De goeien komen dan vanzelf boven drijven", oordeelde fractievoorzitter Ton Schoo van de Drentse Ouderen Partij.



De VVD was het daar roerend mee eens en raadslid Hans Hoek van D66 riep de Emmenaren op juist blij te zijn met meer reuring en gezelligheid in het centrum. "Twintig jaar geleden ging het gezegde dat als je het wilde laten bruisen in Emmen centrum je een blikje frisdrank open moest trekken. Gelukkig is dat geschiedenis en bruist het nu echt in Zuidoost-Drenthe."



Lange adem

Veel steun was er dus niet voor de wens van de horeca in Emmen, maar desondanks was Duivenvoorden tevreden. "Iedereen weet nu dat er een horecavisie ligt." Volgens hem gaan mensen het ook lezen er over nadenken. "Ondertussen gaan wij gewoon door met onze lobby. De kans is na vanavond een stukje groter dat onze wensen ook door de gemeenteraad besproken gaan worden", aldus Duivenvoorden.



De horecabestuurder heeft een lange adem. Zijn doel is om het onderwerp in de diverse verkiezingsprogramma’s voor de raadsverkiezingen van maart volgend jaar te krijgen. Die worden na de zomervakantie geschreven, dus was de discussieavond precies op het juiste moment.