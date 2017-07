'Scheid zo veel mogelijk afval, dan gaat de afvalstofheffing naar beneden'

HOOGEVEEN - In Fluitenberg is gisteravond het afvalproject 100-100-100 van de gemeente Hoogeveen afgesloten. Tijdens deze bijeenkomst bespraken de deelnemers het project en werden de uitslagen bekendgemaakt.

Volgens wethouder Jan Steenbergen hebben 49 mensen deelgenomen aan het project. Het doel was om zo weinig mogelijk afval in de grijze container te gooien. "Zij hebben het restafvalpercentage met maar liefst 95 procent doen zakken."Het 100-100-100-project was voor veel inwoners van de gemeente Hoogeveen toch een barrière. "Men denkt dat het heel veel verplichtingen oproept. Maar het is juist een uitdaging. Ik heb er zelf uiteraard aan meegedaan en het blijkt dat als je een beetje discipline inbouwt en her en der wat scheidingsmogelijkheden creëert, dat het dan helemaal niet moeilijk is", zegt Steenbergen.De wethouder liep zelf toch tegen restafval aan. "Er zijn bepaalde dingen die nergens in kunnen, zoals de chipszakken, stripjes van medicijnen en aluminiumfolie. Dat zijn dingen die in het restafval moeten. Daarnaast heb je nog de luiers, dat is een uitdaging. Wij als gemeente gaan bekijken om zo snel mogelijk een mogelijkheid te creëren om luiers apart in te zamelen."De gemeente gaat de resultaten van het project delen met inwoners. "Als je er goed mee omgaat, heb je nauwelijks restafval. En het is belangrijk om afval zo veel mogelijk goed te scheiden, want dan kunnen wij de afvalstofheffing naar beneden doen", besluit Steenbergen.