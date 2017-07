Drenten zijn meer gaan roken en minder gaan sporten

ASSEN - Volwassenen in Drenthe zijn de afgelopen jaren meer gaan roken en minder gaan sporten. Dat wijst volgens de GGD Drenthe op verslechtering van de gezondheidssituatie.

Deze conclusie staat het in vierjaarlijkse gezondheidsonderzoek van de GGD Drenthe . De gemeentelijke gezondheidsdienst onderzoekt om de vier jaar hoe de gezondheid van de bevolking zich ontwikkelt.Ondanks de verslechterde gezondheidssituatie is de psychische gezondheid van Drentse volwassenen beter dan elders in het land. " Hun risico op een angststoornis of een depressie is lager. Bovendien voelen ze zich minder eenzaam. Drentse volwassenen doen meer aan vrijwilligerswerk en ervaren meer regie over hun eigen leven", schrijft GGD Drenthe in het onderzoek."Hun leefstijl is wel ongezonder: volwassenen in Drenthe roken meer, drinken vaker en hebben meer overgewicht vergeleken met de rest van Nederland", aldus het onderzoek. In 2016 rookte 27 procent van de Drentse bevolking, dat is 5 procent hoger dan het landelijke cijfer. Vier jaar eerder lag het aantal rokers in Drenthe op 22 procent. Vooral vrouwen zijn meer gaan roken en drinken.De volwassenen in Drenthe zijn ook minder gaan sporten, zowel in verenigingsband als daarbuiten. Lag het percentage in 2012 op 32 procent; vorig jaar sportte 39 procent van de bevolking in Drenthe niet. "De percentages respondenten met een ziekte of aandoening zijn gestegen en relatief meer volwassenen hebben een hoog risico op een angststoornis of depressie. Obesitas komt meer voor dan in 2012 en een verschuiving is gaande van matig overgewicht naar ernstig overgewicht", aldus de GGD Drenthe.Uit het onderzoek naar de gezondheid van ouderen in Drenthe blijkt dat de mate van kwetsbaarheid bij ouderen enigszins gedaald is in de afgelopen vier jaar. "Het aandeelouderen dat zich helemaal niet beperkt voelt bij het doen van matige inspanning is gestegen en het aandeel van de ouderen dat aangeeft minder bereikt te hebben door problemen met de lichamelijke gezondheid is gedaald."In het onderzoek staat verder onder meer dat Drentse ouderen hun gezondheid positiever ervaren dan elders in het land. "In Drenthe hebben relatief minder ouderen een langdurige ziekte of aandoening, en zij voelen zich er ook minder door beperkt. Ook zijn zij psychisch gezonder: hun risico op een angststoornis of depressie is lager, zij voelen zich minder vaak eenzaam, ervaren meer regie in hun leven en doen meer vrijwilligerswerk."Bijna 3.300 volwassenen en ruim 4.400 ouderen in Drenthe vulden de vragenlijst in. Op basis van de verzamelde gegevens adviseert GGD Drenthe de gemeenten in de provincie over hun gezondheidsbeleid. Alle resultaten van het onderzoek zijn hier te vinden.