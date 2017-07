Drenten in de Tour: 'Als we een etappe winnen, is de Tour voor ons deels geslaagd'

ASSEN - Vandaag rijden de renners in de Tour de France van Eymet naar Pau. Nog één vlakke etappe en dan doemen de bergen in de Pyreneeën op. Net als voorgaande jaren volgt RTV Drenthe een aantal Drenten in de Tour.

Adriaan Helmantel uit Assen is trainer/coach bij de Sunweb-ploeg. Hij is momenteel wel in Frankrijk, maar niet bij de Tour. "We zitten in La Plagne voor een hoogtestage voor renners die de Tour niet rijden. Daar ben ik een paar dagen op bezoek, om te kijken hoe het hier gaat. En dan ga ik naar huis, naar Assen, om de Tour thuis te volgen."De renners vertrekken vandaag naar de bergen in de Pyreneeën. "Dat is de andere kant op. Natuurlijk jeukt het, maar na tweeënhalf week van huis te zijn, jeukt het ook wel weer om even weer naar huis te gaan. Dan kan ik de Tour ook echt beter volgen en van invloed zijn, zeker in mooie etappes die nog gaan komen", zegt Helmantel.De trainer van Sunweb analyseert vanuit huis en probeert zodoende bij te dragen aan een dagzege of de bollentrui voor Warren Barguil. "Als je in de Tour zelf zit, word je wat geleefd. Het is hectisch en het is van dag tot dag leven. Thuis kun je dingen analyseren, sprints terugkijken en vanuit daar input geven. In de Tour moet je altijd maar weer afwachten of je goed internet hebt en thuis heb je vaak meer rust en tijd om die dingen goed te kunnen analyseren."Helmantel genoot net als iedere wielerliefhebber van de koninginnenrit van afgelopen zondag. "Zondag leek een perfecte dag voor ons. Ik was aan het rijden en kreeg allemaal berichten dat Barguil had gewonnen, maar uiteindelijk bleef Rigoberto Uran de Sunweb-renner nipt voor. Als je een etappe wint, dan is je Tour al voor een groot deel geslaagd. Daar zaten we heel dichtbij, maar net niet."De doelstelling van Sunweb is het winnen van de bollentrui, de trui voor de beste klimmer, die momenteel dus wordt gedragen door Barguil. "Als je de bolletjestrui wint in Parijs, dan is dat ook een grote prijs. Een andere doelstelling is het winnen van een etappe en de groene trui met Michael Matthews. Maar met een buitengewone goede Kittel en behoorlijk veel specifieke sprintetappes wordt dat heel moeilijk. Eigenlijk is het uitvallen van Kittel de enige manier om de groene trui te pakken, maar dat wens je hem niet toe."De etappe van vandaag eindigt volgens Helmantel normaal gesproken in een sprint. "Voor Kittel, zou ik zeggen. Daarna gaan we klimmen en wordt de koers weer wat spectaculairder."