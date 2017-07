Kinderen met kanker beleven onbezorgde dag op TT Circuit

De kinderen kunnen ritjes maken in de snelste raceauto's (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

ASSEN - Kinderen met kanker even een onbezorgde dag bezorgen. Dat is het doel van de Circuitdag Against Cancer op het TT Circuit in Assen.

"We gaan er een heel mooie dag van maken. Er komen tweehonderd gezinnen waarvan de kinderen getroffen zijn door kanker. Vandaag kunnen ze - voor de dertiende keer - de meest fantastische dingen doen: meerijden in raceauto's, supercars, of achter op motoren", vertelt Patrick Boxem van de stichting Against Cancer. Ook zijn er optredens en kunnen de kinderen in een helikopter vliegen.



Onbezorgd moment

"Wat wij als stichting doen, is evenementen organiseren voor gezinnen waarvan een kind getroffen is door kanker. Wij vinden dat er een moment moet zijn om de kinderen onbezorgd van hun jeugd te kunnen laten genieten, waarbij ze even hun zorgen vergeten. We organiseren daarom allerlei evenementen door het jaar heen", aldus Boxem.



Defensie

Op de circuitdag in Assen krijgt de organisatie ook ondersteuning van Defensie. "Kinderen kunnen meerijden in bijvoorbeeld gepantserde voertuigen. Maar we hebben ook een heuse schietbaan, een hindernisbaan en kinderen kunnen zich in camouflagekleuren laten schminken."



Bovendien mag de organisatie ook gebruik maken van het oefenterrein van Defensie, vlak bij het circuit. Het terrein is omgedoopt tot een dakarterrein. Daar kunnen de kinderen rallyrijden.



Vanavond in Drenthe Nu op TV Drenthe een reportage over de Circuitdag Against Cancer.