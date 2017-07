Stelling: Voor toezicht bij zwemplassen wil ik best betalen

ASSEN - Mensen moeten stoppen met zwemmen in open water als er geen toezicht is.

Die oproep doet de Reddingsbrigade bij NH Nieuws . Volgens de brigade gebeuren er te veel ongelukken.In de Amsterdamse Sloterplas ging het afgelopen zondag nog mis. Een meisje van vijf verdronk. De moeder van het meisje sloeg alarm, toen ze haar kind niet meer zag. Samen met andere bezoekers van het strand en hulpdiensten begon ze een zoekactie. Duikers vonden het meisje in het water en probeerden haar nog te reanimeren. Ze overleed later in het ziekenhuis."Eigenlijk zeggen we: de maat is vol. Mensen, ga nou toch eens zwemmen op plekken waar toezicht is. Voor u een stuk veiliger en voor ons makkelijker om in actie te komen", zegt Bas Heijselaar van de Reddingsbrigade tegen NH Nieuws.