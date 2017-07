Provinciale Staten zetten nog geen punt achter Eurochamp affaire

(foto: ANP / Jeroen Jumelet)

ASSEN - Toch nog een deel geheimhouding: het dossier over Eurochamp mag niet helemaal openbaar worden gemaakt. Dat hebben de Provinciale Staten (PS) besloten.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel



De interviews die de onderzoekscommissie van de Staten destijds hield blijven geheim. Daarvoor werd een amendement op het besluit over het voorstel van GS tot openbaarmaking toegevoegd. Over het besluit mogen de leden van PS en GS praten, over de inhoud van de urenlange vergadering achter gesloten deuren over Eurochamp niet.



Het besluit is een opluchting voor Gedeputeerde Staten (GS). Die willen af van de sinds 2008 slepende kwestie.



Volgens een meerderheid van PS en GS is het tijd dat de geheimhouding wordt opgeheven, omdat de affaire veel schade heeft toegebracht aan het beeld van de Drentse politiek. Dagblad van het Noorden diende eerder een WOB-verzoek in om het dossier openbaar te krijgen.



Zonder openbaarmaking blijft de politieke veenbrand smeulen. Alle hoofdrolspelers zijn inmiddels vertrokken. En de kwestie heeft een veelvoud gekost van waar de vermeende financiële onregelmatigheden bij de stichting Eurochamp in 2008 mee begon.



Meteen openbaar?

Het grootste deel van het dossier wordt niet meteen openbaar gemaakt. GS moet nog een officieel besluit nemen over het WOB-verzoek van Dagblad van het Noorden. Mogelijk doet ze dat in de laatste vergadering voor de zomer op 18 juli, mogelijk pas na de zomer.



Tegen een besluit tot openbaarmaking kunnen volgens een bestuursadviseur van GS nog bezwaren komen van direct betrokkenen. Al lijkt dat niet waarschijnlijk, want dat heeft GS al gecontroleerd. Als GS instemt met het WOB-verzoek, gaat het dossier eerst naar de krant, een week later volgt actieve openbare bekendmaking.



En de Eurochamp Statenvergadering van vandaag?

Volgende week woensdag neemt het Drents Parlement een besluit of ze de inhoud van de vergadering openbaar maken of niet. Dan wordt dus ook duidelijk hoe het parlement tot het gewijzigde besluit over de Eurochamp-geheimhouding is gekomen.