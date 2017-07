Drentse hotels ervaren weinig concurrentie Airbnb

ASSEN - Drentse hotels ervaren weinig concurrentie van websites als Airbnb, Homeaway en Wimdu. Dat blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op die websites kunnen particulieren hun huis of een deel ervan verhuren aan andere mensen. Zij hoeven zich daarbij niet aan allerlei regels te houden, zoals hotels wel moeten.Slechts elf procent van de Drentse hotels en andere accommodaties die overnachtingen aanbieden, zeggen concurrentie te ervaren. Dat is het laagste aantal van Nederland. De meeste concurrentie zeggen ondernemers in de omgeving Maastricht te hebben, met 36 procent.Kunt u de grafiek niet goed zien? Klik dan hier In Borger-Odoorn zijn onlangs nog de regels voor bed and breakfasts aangescherpt . Koninklijke Horeca Nederland pleitte daarvoor, omdat bijvoorbeeld hotels in toenemende mate concurrentie zeggen te ondervinden. Maar met die concurrentie valt het in Drenthe dus wel mee, volgens het CBS.