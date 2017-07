Recordaantal ondernemingen in Nederland, Drenthe blijft achter

ASSEN - Nederland telde begin juli het recordaantal van bijna 1,8 miljoen ondernemingen. Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) steeg het aantal bedrijven in de afgelopen zes maanden met 1,9 procent.

Landelijk daalde het aantal stoppers in het eerste halfjaar met circa 2.000 naar ruim 61.000, ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016.Maar in Drenthe zijn de cijfers minder positief. In de Drentse bouwsector bijvoorbeeld nam het aantal stoppers het afgelopen halfjaar vooral toe: 37 procent, van 100 naar 137.Ook het aantal starters in de provincie is een negatieve uitschieter in vergelijking met andere provincies. Het aantal starters is met 11 procent gedaald. Met name in de detailhandel is het aantal starters in Drenthe bijna gehalveerd: van 462 naar 256 (-45 procent).Afgelopen maandag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat in juni twintig bedrijven in Drenthe failliet zijn verklaard. Dat betekent een flinke stijging ten opzichte van juni vorig jaar, toen er vijf faillissementen werden uitgesproken.Het aantal faillietverklaringen ten opzichte van vorig jaar is in Drenthe met 18 procent toegenomen: van 44 in het eerste halfjaar van vorig jaar naar 52 naar het eerste halfjaar van dit jaar.In Drenthe is het aantal faillietverklaringen verdubbeld voor de sectoren groothandel (van 4 in 2016 naar 9 in 2017) en industrie (van 4 in 2016 naar 10 in 2017).