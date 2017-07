Vrouw uit Hollandscheveld bestraft voor bezit xtc en taser

De rechter veroordeelde de vrouw tot een werkstraf van 100 uur (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 42-jarige vrouw uit Hollandscheveld is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur, voor het bezit van drugs en een stroomstootwapen.

De politie vond de spullen in haar huis tijdens een inval in maart vorig jaar, na een tip. In haar toenmalige huis in Emmen vonden agenten ruim 800 xtc-pillen en 327 gram speed. In een keukenlade lag een stroomstootwapen.



De vrouw woonde in het huis met haar man. De rechtbank vindt niet bewezen dat de vrouw de drugs heeft gedeald, en sprak haar daarvan vrij.



Ontkennen

De vrouw ontkende tijdens de rechtszaak in Assen ook dat er werd gedeald. Wel zag ze met regelmaat opgerolde biljetten cash in de woning slingeren. Af en toe gebruikte ze de pillen voor zichzelf, zei de vrouw tegen de rechters. Omdat ze daar nerveus van werd, nam ze de taser mee tijdens de wandeling met haar hond.



Kleinere rol

Bij het bepalen van de straf hield de rechter rekening met de psychische gesteldheid van de vrouw. Bovendien was de rol van de vrouw kleiner dan die van de man. Hij overleed afgelopen maart.



De vrouw heeft verder geen strafblad, en probeert haar leven weer op de rit te krijgen.