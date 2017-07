Het is definitief: Hoogeveen krijgt subsidie voor ijsbaan

ASSEN/HOOGEVEEN - Hoogeveen krijgt vijf miljoen euro subsidie voor de bouw van een ijsbaan. Dat hebben de Provinciale Staten vanmiddag besloten.

Eerder sprak een meerderheid van de Provinciale Staten zich al uit voor steun aan het ijsbaanplan van Hoogeveen. Alleen PVV en GroenLinks stemden tegen.Assen en Hoogeveen hebben allebei een plan voor een ijsbaan in hun gemeente, maar het provinciale geld gaat nu naar Hoogeveen. Die gemeente wil zo snel mogelijk beginnen met de bouw van het Kleine Bols IJsstadion op het Bentinckspark.In het businessplan voor de kunstijsbaan in Hoogeveen staat dat de exploitatie rond te krijgen is. Er zou dan nog een jaarlijkse winst overblijven van 85.000 euro. Bij de risico's die in het plan omschreven worden en bij alle tips van collega-ijsbanen over de exploitatie, staan de bezoekersaantallen centraal Hoogeveen rekent op 149.000 bezoekers, waaronder 10.000 bezoekers uit Duitsland. De vraag is of dat aantal realistisch is. De ijsbaan Twente in Enschede, met de Duitse steden Münster en Nordhorn (samen 350.000 inwoners) in de buurt, trekt jaarlijks maar een paar honderd Duitse schaatsers.Assen gaat ondanks het mislopen van de subsidie gewoon door met de plannen voor haar ijsbaan. De gemeente heeft mogelijk nog een probleem met de exploitatie en de financiering. VolkerWessels gaat pas bouwen als alles rond is. Eerst moeten nog huurders gevonden worden voor bijvoorbeeld de ijsbaan, de skipiste en de horeca.