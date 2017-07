Militairen oefenen voor zware wedstrijd in Wales

Drie militairen in het water (foto: RTV Drenthe)

HOOGERSMILDE - Vijftien militairen van 45 Pantser Infanteriebataljon uit Havelte oefenden vanmorgen bij het Blauwe Meer in Hoogersmilde.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De mannen, alle vijftien verkenners, staken voor de oefening het water over. Ze doen binnenkort mee aan de wedstrijd Cambrian Patrol in de bergen en moerassen van Wales. In 48 uur moet een team van militairen een parcours van 80 kilometer afleggen met allerlei hindernissen. Een van de onderdelen is het oversteken van een meer.



De militairen konden vandaag naar hartelust oefenen, want door het slechte weer hadden ze het rijk voor zich alleen.