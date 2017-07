Politie pakt minderjarige fietsendieven op in Assen

ASSEN - Twee minderjarigen zijn opgepakt voor het stelen van een aantal fietsen in Assen.

De verdachten werden maandag opgepakt, meldt de politie vandaag.Na een tip vonden agenten vijf gestolen fietsen in een schuurtje in de wijk Kloosterveen. Een van de eigenaren van de fietsen is inmiddels bekend. De politie is nog op zoek naar de andere eigenaren.