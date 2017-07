OBS de Schuthoek wordt dorpsschool voor Zuidlaarderveen en Kiel-Windeweer

ZUIDLAARDERVEEN - De school gaat dicht. De school mag open blijven, maar gaat toch dicht. De school blijft open!

Dat is een korte samenvatting van de strijd om openbare basisschool De Schuthoek in Zuidlaarderveen open te houden.Begin dit schooljaar werd door het schoolbestuur besloten om de enige basisschool in Zuidlaarderveen te sluiten, omdat het aantal leerlingen onder de landelijke norm was gezakt. De medezeggenschapsraad was het daar niet mee eens en stapten naar de landelijke geschillencommissie, die de MR gelijk gaf.Toch leek een sluiting van de school inmiddels niet meer af te wenden omdat alle zeventien leerlingen zich inmiddels hadden ingeschreven bij een nieuwe school. Maar dat loopt toch even anders."Nog geen 24 uur na de uitspraak kregen wij contact met ouders uit Kiel-Windeweer. Ook zei zijn bij de landelijke geschillencommissie geweest, maar die uitspraak was negatief. Ze willen nu met ons praten over een gezamenlijke toekomst. Ik vind het geweldig. Dit hadden we echt niet meer verwacht!", zegt Sonja van Roeden van de medezeggenschapsraad.Gisteravond zijn de eerste gesprekken gevoerd over de toekomst van OBS de Schuthoek en de ouders van de medezeggenschapsraad zijn positief. "Dat Kiel-Windeweer dicht moet is natuurlijk hartstikke triest, maar dat schept wel weer nieuwe kansen. En dan ga je toch proberen dat alle kinderen hier weer naar school gaan", aldus Bas Schrage van de MR.Aanstaande vrijdag komen de kinderen van basisschool J. Albrondaschool uit het Groningse buurdorp Kiel-Windeweer een keer proefdraaien in Zuidlaarderveen.