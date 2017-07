'Investeringen nodig om ouderen in beweging te krijgen'

ASSEN - Verbazing bij Hans de Lang van Sport Drenthe, want uit onderzoek van de GGD Drenthe blijkt dat inwoners van onze provincie steeds minder sporten.

"Ik kreeg het vanmorgen te zien en verbaas me er enorm over. Recent onderzoek van NOC*NSF toonde juist aan dat er in 2016 een recordaantal sporters was in Nederland en dat wij de sportiefste provincie waren", zegt De Lang.Hij heeft wel een mogelijke verklaring. "Het onderzoek van de GGD Drenthe richt zich op volwassenen en ouderen. NOC*NSF nam ook de jeugd mee in het onderzoek."Sport Drenthe moet zich nu meer gaan richten op ouderen, vindt De Lang. "Onze initiatieven zijn veel op jeugd gericht, vanuit het idee dat de jeugd de toekomst heeft. Maar we zijn ons er ook van bewust dat het nodig om inspanningen te doen in andere leeftijdsgroepen. De vergrijzing is enorm toegenomen", zegt De Lang.Volgens De Lang zijn er ook extra investeringen nodig om volwassenen en ouderen in beweging te houden. "Maar gelukkig zie ik al wel dat een aantal gemeenten investeren in buurtsportcoaches. Die gaan heel gericht senioren stimuleren om ze in beweging te krijgen."Ook de GGD gaat met partijen, zoals gemeenten, in gesprek om uit te zoeken hoe de gezondheid van de Drenten kan worden verbeterd.