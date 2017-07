Man uit Emmen krijgt celstraf voor bedreiging en mishandeling buurman

De man heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Voor het mishandelen en bedreigen van zijn buurman heeft een 32-jarige man uit Emmen van de politierechter dertien dagen celstraf gekregen.

De Emmenaar kwam op negen december vorig jaar verhaal halen bij de buurman in een flat in Emmen-Noord.



Schreeuwen en slaan

Eerdere frustraties tussen de mannen liepen uit op een ruzie. De Emmenaar bonkte op de deur van de buurman en schreeuwde daarbij in de portiek. Toen de buurman opendeed, bedreigde de Emmenaar hem met de dood. Ook deelde hij een klap uit. De buurman viel hierdoor tegen zijn voordeur. Hij liep hierbij een gapende wond aan zijn arm op.



Schroevendraaier

Uiteindelijk deed het slachtoffer aangifte. Hij zou door de Emmenaar niet alleen geslagen zijn, maar ook zijn gestoken met een schroevendraaier. Hiervoor vond de rechtbank onvoldoende bewijzen. De politierechter sprak de man hiervan vrij.



De rechtbank in Assen veroordeelde de man in juli nog tot een opname in een inrichting voor veelplegers. Dit, voor meerdere inbraken en diefstallen. De dertien dagen cel heeft de man in voorarrest uitgezeten.