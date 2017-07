Affaire Eurochamp: hoe zat het ook alweer?

ASSEN - Het lijkt erop dat de politieke affaire over Eurochamp toch nog niet over is. Provinciale Staten besloot dat het dossier slechts deels openbaar gaat worden. Daarmee komt er na bijna tien jaar nog steeds geen totale openheid van zaken.

De stichting Eurochamp organiseerde in 2006 het WK Atletiek voor gehandicapten in Assen. De provincie laat in 2008 op verzoek van sport-gedeputeerde Anneke Haarsma bureau Deloitte de financiële administratie van Eurochamp doorlichten omdat er signalen van fraude zouden zijn.Deloitte komt tot de conclusie dat Eurochamp 30.000 euro aan gebruikt subsidiegeld niet kan verantwoorden. Maar het Het Openbaar Ministerie seponeert de aangifte van fraude. Oud-directeur Jan Leijsenaar van Eurochamp zegt tegen RTV Drenthe dat Haarsma en haar ambtenaren zelf tips gaven over hoe de subsidie en de aanbestedingsregels creatief te gebruiken waren.Voordat het rapport van Deloitte openbaar wordt, staan de conclusies in het Dagblad van het Noorden. Gedeputeerde Haarsma valt niks te verwijten, volgens Deloitte. Collega-gedeputeerde Tanja Klip is woest. Iemand heeft gelekt. Was het Haarsma zelf of een van haar ambtenaren?De grootste oppositiepartij in de Provinciale Staten, het CDA, ruikt een kans om een wig te drijven in het nieuwe college van VVD en PvdA. CDA-voorman Henk Klaver is nog boos omdat zijn partij na de verkiezingen van 2007 ondanks tien zetels buiten het college is gehouden.Klaver wil een onderzoek naar het lek. Dat komt er. KPMG doet onderzoek, maar krijgt het lek niet boven water. Het CDA van Klaver blijft het college op de huid zitten totdat GS in 2009 besluit zelf onderzoek te doen.Vijf Statenleden vormen een onderzoekscommissie. Interviews van betrokkenen worden grotendeels achter gesloten deuren gehouden. Weer komt het lek niet boven. Ondertussen is allang duidelijk dat het helemaal niet meer om het lek gaat, maar om macht. Klaver zou een deal met de VVD hebben gesloten om de PvdA van Haarsma uit het college te stoten. Zo zou zijn partij samen met de VVD op het pluche terechtkomen. Als dat naar buiten komt, zijn de politieke rapen gaar.De dan kersverse commissaris van de koningin Jacques Tichelaar weet in 2009 de politieke brand te blussen in het besef dat de affaire Eurochamp wel eens een veenbrand kan worden. Haarsma en Klip beloven beterschap, maar de goede relatie tussen beide gedeputeerden in het college van GS is verpest. Klaver heeft nog steeds niet zijn zin.Journalist Gerard de Kleine van het Dagblad van het Noorden heeft op verzoek van gedeputeerde Klip meegewerkt aan het KPMG-onderzoek en dat komt naar buiten. Dat kost De Kleine zijn baan.De journalist voelt zich bedonderd door Klip, want die had De Kleine beloofd dat zijn medewerking vertrouwelijk zou blijven. De oud-journalist voelt zich gebruikt door de politiek en begint procedure na procedure tegen de provincie om de affaire openbaar te krijgen en om zelf schadeloos te worden gesteld.In 2008 kon de stichting Eurochamp het juiste gebruik van 30.000 provinciaal geld niet goed verantwoorden. Maar de stichting werd nooit vervolgd. Door de onderzoeken van Deloitte, KPMG, de speciale commissie van Provinciale Staten en alle kosten binnen het provinciehuis is de schade inmiddels opgelopen tot 320.000 euro . Alle uren van ambtenaren en de grote schade aan het beeld van de Drentse politiek zijn dan niet meegerekend.