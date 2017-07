Onderzoek naar armoede Veenkoloniën: 'Niet wachten op een uitkomst, direct aan het werk'

ASSEN - Hoe kan de armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven in de Veenkoloniën worden aangepakt? De Rijksuniversiteit Groningen gaat dat onderzoeken, in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen.

"Het is nog steeds zo dat veel mensen in de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen in armoede leven. Het gaat om 12.000 gezinnen. Zij hebben dagelijks de vraag: kan ik alles betalen en hoe kan ik mijn kinderen kansen bieden? Dat is veel te veel. Daar moet iets aan gebeuren", aldus gedeputeerde Henk Jumelet.Volgens Jumelet wil de provincie met dit onderzoek beter snappen en ontdekken hoe armoede van generatie op generatie ontstaat. "We willen aan de voorkant, in de zin van preventie, maatregelen kunnen voorstellen. Als provincie willen we met veel partners een stap zetten om armoede te voorkomen. We willen dat bijvoorbeeld door de inzet van een ervaringsdeskundige. We willen met elkaar proberen een verschil te maken."Het wordt geen wetenschappelijk onderzoek. "We willen het onderzoek laten bestaan uit ervaringen, ophalen wat er werkelijk speelt. Je hebt ook mensen nodig die dat vanuit de helicopterview kunnen bekijken. Het onderzoek gebeurt niet in een paar maanden, daar hebben wij drie, vier jaar voor nodig", zegt Jumelet.Jumelet benadrukt dat resultaten of ervaringen eerder worden gedeeld. "We willen niet vier jaar wachten, want het is nu schrijnend. Op 25 september aanstaande wordt in Emmen bijvoorbeeld door provincie en partners een werkconferentie georganiseerd, met een breed palet aan zaken die elke dag aan de orde zijn. We gaan niet wachten op een uitkomst, maar we gaan gelijk aan het werk."De provincies Drenthe en Groningen financieren het onderzoek ieder met 30.000 euro per jaar. Ook bieden ze een platform voor ervaringen uit de praktijk.