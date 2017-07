Taakstraf voor vervalsen salarisstroken voor kredietaanvraag

Een 36-jarige man uit Coevorden vervalste salarisstroken (foto: archief ANP/Remko de Waal)

ASSEN/COEVORDEN - De politierechter in Assen heeft een 36-jarige man uit Coevorden veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur voor het vervalsen van salarisstroken.

Daarmee probeerde hij een doorlopend krediet los te peuteren bij kredietverstrekkers in Amsterdam, Eindhoven en in Den Bosch. De officier van justitie had drie maanden cel tegen de man geëist.



Vals salarisstrookje

De man klopte medio november 2015 bij de kredietverstrekkers aan met de aanvraag voor een lening. De bedrijven controleerden de gegevens van de man en ontdekten al snel dat de salarisstroken die de man had ingediend, vervalst waren. Op de rekening van de man waren stortingen te zien die hoger waren dan het werkelijke maandloon van de man.



'Ruim in het sop'

Een van de kredietverstrekkers stapte naar de politie. De man werd aangehouden voor verhoor. Hij bekende de drie aanvragen te hebben verstuurd om ruimer in het sop te kunnen zitten.



Twee kredietverstrekkers hadden ruim 700 euro aan onderzoekskosten gemaakt. De Coevordenaar moet dat bedrag ophoesten.



De man heeft geen strafblad.