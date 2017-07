Assenaar opgepakt voor mishandeling op Koopsmansplein in Assen

ASSEN - De politie heeft een 42-jarige man uit Assen opgepakt voor mishandeling in zijn woonplaats.

Aanvankelijk zou het om een straatroof gaan, maar dat is volgens de politie lastig te achterhalen. Daarom is de man opgepakt voor mishandeling.Afgelopen zaterdag kwam er een melding binnen dat waarin stond dat op het Koopmansplein een man zou zijn overvallen. Hij werd met een tas geslagen en daarna is geprobeerd hem te beroven. Het slachtoffer raakte hierbij gewond.De politie pakte kort erna twee jongens van 17 op , omdat ze aan de omschrijving voldeden die in de burgernetmelding stond. Vervolgonderzoek wees uit dat het om de 42-jarige Assenaar gaat. Wat de rol van de jongens is en waarom ze in de burgenetmelding zijn genoemd, is nog niet duidelijk.Afgelopen zondag hielden agenten de verdachte Assenaar van 42 aan, zo meldt de politie vandaag.