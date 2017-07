File na ongeluk op A28 bij De Wijk

(foto: archief RTV Drenthe)

DE WIJK - Het verkeer staat stil op de A28 tussen afslag De Wijk en knooppunt Lankhorst.

Oorzaak is een ongeluk dat eerder gebeurde op de snelweg. In zuidelijke richting staat rond half drie zo'n twee kilometer file. De vertraging is een dikke tien minuten.



Over de oorzaak van het ongeluk en eventuele gewonden is niets bekend.