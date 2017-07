Stalker uit Assen krijgt taakstraf en forse proeftijd

De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

ASSEN - Voor stalken van zijn ex-vriendin krijgt een 48-jarige man uit Assen tachtig uur werkstraf. De officier van justitie had 150 uur en een maand voorwaardelijk cel tegen de man geëist.

De Assenaar bestookte zijn ex, na een gezamelijke vakantie op Ibiza, van eind augustus tot begin december vorig jaar met berichten.



Relatie over na Ibiza

Toen de vrouw in augustus vorig jaar de relatie verbrak, viel de Assenaar haar lastig met whatsapp- en facebookberichten en met mails. Ook reed hij telkens langs de woning van de vrouw in Assen. De vrouw belde daarop de politie. Die bemiddelde in september tijdens een gesprek tussen de ex-geliefden. De Assenaar beloofde toen beterschap.



'Idioot gedragen'

Vervolgens reed de man op dezelfde avond weer door de straat van de vrouw, en bestookte hij haar weer met berichten. "Ik schrik van de hoeveelheid berichten en vooral van de inhoud, meneer", zei de officier van justitie tegen de Assenaar. De man kon niet verkroppen dat de vrouw hun affaire had beëindigd. "Ik heb me idioot gedragen", zei hij tegen de rechter.



De man is eerder tot een maand voorwaardelijk cel veroordeeld voor stalken, en liep nog in zijn proeftijd. Deze straf hoeft de man niet uitzitten. De rechter zette deze straf om in een extra werkstraf van 20 uur.



De man krijgt een proeftijd van drie jaar als stok achter de deur.