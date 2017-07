Miljoenen extra voor natuurbeheer boeren

(foto: pixabay.com)

DEN HAAG - Het kabinet maakt 20 miljoen euro per jaar extra vrij voor boeren die in natuurbehoud willen investeren. Dit agrarisch natuurbeheer is bedoeld om de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in landbouwgebieden te versterken.

"Agrarisch natuurbeheer zorgt voor een grotere betrokkenheid van boeren bij het verbeteren van de biodiversiteit en het versterken van de natuur in landbouwgebieden, zoals bijvoorbeeld het behoud van weidevogels", aldus staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken.



Er gaat nu jaarlijks 60 miljoen euro naar agrarisch natuurbeheer. Dat is te weinig om aan alle aanvragen van boeren te voldoen.



Verder meldde Van Dam dat de jaarlijkse bijdrage aan de Brede Weersverzekering bijna wordt verdubbeld. Hierdoor kan het aantal boeren en tuinders dat zich kan verzekeren tegen extreme weersomstandigheden zoals storm of hevige hagel verdubbelen. Van Dam verhoogt het bedrag van 9 naar 19 miljoen euro.