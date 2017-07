Twintig sollicitanten voor functie burgemeester Midden-Drenthe

BEILEN - Twintig belangstellenden hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe. Het gaat om twaalf mannen en acht vrouwen.

Geïnteresseerden konden tot 30 juni reageren op de vacature.Aanvankelijk zou Bert Swart de nieuwe burgemeester van Midden-Drenthe worden. Niet lang daarna, nog voordat Swart aan de slag zou gaan, werd hij onwel. In het ziekenhuis werd duidelijk dat hij een hersentumor had. Hij overleed twee weken geleden.De nieuwe sollicitanten zijn tussen de 39 en 62 jaar. Vijf zijn lid van de VVD, drie van het CDA, drie van D66, twee van de PvdA, twee van GroenLinks, een van de ChristenUnie en twee van een lokale partij. Twee sollicitanten zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet aangegeven. Een van de sollicitanten komt uit het bedrijfsleven. De rest uit het openbaar bestuur.Komende tijd zal de commissaris van de koning gesprekken voeren met alle sollicitanten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Midden-Drenthe is samengesteld. De commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en de gesprekken met de sollicitanten twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. De raad moet daar een uit kiezen.Samen met het advies van de commissaris van de koning gaat de naam van de voorkeurskandidaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties. Die besluit dan wie het daadwerkelijk wordt.Meestal volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.