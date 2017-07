Peuters en senioren in Coevorden blij met elkaars aanwezigheid

De senioren en de peuters tijdens een gezamenlijke activiteit. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

COEVORDEN - Peuterspeelzaal De Rollebol opende bijna twee jaar geleden min of meer toevallig de vestiging in het woonzorgcomplex De Schutse. Peuters in een complex vol senioren.

Geschreven door Steven Stegen

“Heel bijzonder, maar de ervaringen zijn alleen maar positief”, zegt Marie Vloon van De Rollebol.



Toen Vloon haar baan in de peuteropvang in Dalen kwijt raakte wilde ze zelf een peuterspeelzaal beginnen. De zoektocht naar een geschikte locatie was niet makkelijk. Haar man René gaf haar de tip om eens met De Schutse te gaan praten. “Daar was de reactie gelijk heel positief. En nu zijn we bijna twee jaar naar volle tevredenheid bezig.”



Het aantal peuters is inmiddels verdubbeld. Sommige ouders kiezen er bewust voor hun kind juist naar een peuterspeelzaal te brengen die activiteiten onderneemt met ouderen.



Rolstoel

“Kinderen leren er veel van”, vertelt Vloon. “Ze zien bijvoorbeeld dat de ene oma nog heel veel kan, maar de andere in een rolstoel zit. Dat vinden ze soms wel zielig, maar dan legt oma uit dat het wel meevalt. Omgekeerd zie ik de ouderen ook opleven als de kinderen komen.”



Dat constateert Hendrien Scholten ook. Zij is zorgassistent en probeert de oudere bewoners zo veel mogelijk uit hun kamers en aan het bewegen te krijgen. “Dat is lang niet altijd makkelijk. De kinderen helpen daarbij enorm. We merken echt de positieve gevolgen van het feit dat de peuterspeelzaal hier onder ons dak zit.”



De partijen zijn zo tevreden dat ze in de toekomst meer gezamenlijke activiteiten willen gaan organiseren.