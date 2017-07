Provinciale Staten: Afhandeling gaswinningsschade mag niet per provincie verschillen

ASSEN - Inwoners van Drenthe moeten bij de afhandeling van schade door gaswinning op dezelfde manier behandeld worden als Groningers. Dat signaal wil Provinciale Staten opnieuw afgeven aan minister Henk Kamp.

Gedeputeerde Staten stuurt daarom morgen opnieuw een brief aan het kabinet over de schadeafhandeling. Op de vorige brief van gedeputeerde Tjisse Stelpstra aan Kamp, met een soortgelijke oproep, is nooit antwoord gekomen.Daarom nam Provinciale Staten op voorstel van de PvdA unaniem een motie aan, met de opdracht voor gedeputeerde Stelpstra om opnieuw in de pen te klimmen. Opnieuw gaat Drenthe bij het kabinet dus aandringen op een gelijke behandeling met bijbehorende procedures voor gedupeerden in Drenthe, precies zoals dit in Groningen is of wordt geregeld."Ik ga nu een brief sturen met een concreet voorstel hoe de regeling er uit moet gaan zien. Omdat we in Drenthe niet alleen gaswinning hebben, maar ook gasopslag, aardoliewinning en lege zoutkoepels, kan die regeling er wel anders uit zien dan in Groningen, maar wel volgens dezelfde spelregels", zegt Stelpstra. Beoordeling moet volgens de gedeputeerde in ieder geval lopen via een onafhankelijke commissie en als schade-indieners het met het oordeel niet eens zijn moet er een mogelijkheid tot arbitrage zijn.Stelpstra ziet de nieuwe brief aan minister Kamp ook als een hard signaal aan het nieuw te vormen kabinet. Volgens de gedeputeerde gaan er in de Tweede Kamer ook stemmen op om een gelijkluidende regeling.Drenten moeten bij schade aan gebouwen door gaswinning een andere juridische route bewandelen dan Groningers die schade hebben door de gasboringen. Dit ondermijnt volgens het Drents Parlement het wettelijke principe dat de veroorzaker te allen tijde de schade moet vergoeden. Volgens indiener van de motie PvdA is verschil per provincie niet uit te leggen. Alle gedupeerden hebben recht op een vlotte en adequate afhandeling, zonder teveel juridisch getouwtrek, volgens de partij.