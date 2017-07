Provincie 'pimpt' drie rotondes in Drenthe

Een rotonde moet je gebruiken als uithangbord )foto Fred van Os-RTV Drenthe'

ASSEN - Er was een oproep van de provincie voor nodig, maar uiteindelijk zijn er toch plannen binnen gekomen om van saaie rotonde iets moois te maken. Drie van de inzenders zien hun plan werkelijkheid worden.

Geschreven door Andries Ophof

Met een gebakje, een kopje koffie en een bloemetje is dat vandaag gevierd.



Te saai

De provincie wilde graag iets doen aan de saaie rotondes in de provincie en deed daarom de oproep waarin stond dat mensen plannen om rotondes op te leuken konden indienen. De rotondes die worden gepimpt zijn te vinden in Grolloo, Oosterhesselen en Gasselternijveen. Drie verschillende ontwerpen zijn het. Zo komt er in Grolloo een windwijzer in de vorm van twee gitaren bovenop de wegwijzer. Op de rotonde komt de tekst 'Crossroad Blues', verwijzend naar de bluesmuziek van Cuby and the Blizzards.



Oosterhesselen in het klein

Winfried Reuvers bedacht een ontwerp voor de rotonde in Oosterhesselen. "We gaan een replica van de kerk er op zetten met een brink en een beplante es. Je beleeft Oosterhesselen in het klein.



Gasselternijveen wordt uitgebeeld in de vorm van bomen die doorvlochten zijn met linten. "Die symboliseren de rivier de Hunze en de kanalen die gedempt zijn", zegt bedenker Annefien van Eck. Van Eck wil graag dat alles wordt uitgevoerd zoals zij dat heeft bedacht. Maar daar moet de provincie nog over nadenken.



Frederiksoord en Donderen als voorbeeld

De provincie Drenthe wil van de rotondes meer uithangborden maken. Nu zijn het vooral plekken waar gras groeit. Goed en goedkoop te onderhouden en vooral praktisch. Er zijn wel voorbeelden van in het oog springende rotondes. Die van Frederiksoord bijvoorbeeld met daarop een kroon. Of die van Donderen met paardjes van metaal en zwerfkeien.



"Mensen hebben genoten van de bloembollen op de rotonde in Beilen. We krijgen daar veel goede reacties op. Die rotondes moeten we aantrekkelijker maken", zegt gedeputeerde Henk Brink. Daar wordt nu een begin mee gemaakt.