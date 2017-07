GroenLinks wil harde aanpak stroperij

Een ree (foto: Pixabay.com)

ASSEN - GroenLinks wil dat de provincie hard optreedt tegen stroperij. De partij heeft daarover schriftelijke vragen gesteld.

Aanleiding is het vermoeden van jagers dat er op het Dwingelderveld wordt gestroopt. Dat zou vooral in de avonduren en 's nachts gebeuren, als er geen toezicht is.



GroenLinks wil dat de provincie er bij de politie op aandringt om prioriteit te geven aan het bestrijden van stropers.