Kinderen genieten van Circuitdag Against Cancer ondanks regen

ASSEN - Een kwart minder bezoekers waren er dit jaar op de Circuitdag Against Cancer op het TT circuit in Assen. Door de regen kon een aantal activiteiten niet doorgaan en kwamen minder bezoekers dan gehoopt.

Toch genoten de kinderen en ouders van de dag. "Als ik zie hoe blij de kinderen zijn, word ik zelf ook blij. Dat is genoeg", zegt een van de ouders.Deze jaarlijkse Circuitdag is speciaal voor gezinnen waarvan een kind is getroffen door kanker. Tijdens deze dertiende editie van de Circuitdag Against Cancer kunnen de kinderen meerijden op snelle motoren, in luxe sportwagens of in enorme Dakar-trucks. Ook mogen de kinderen zelf rijden in mini race-auto's.Door het slechte weer konden de kinderen vandaag alleen niet mee vliegen met een helikopter en moesten ze even wachten op de zon, totdat ze mee achterop mochten met de motor. "Dat is jammer", zegt voorzitter Patrick Boxem van de Stichting Against Cancer. "Maar volgend jaar opnieuw een kans en dan staan de helikopters er gewoon weer."