'Boerenbedrijven vallen niet direct om door fosfaatbesluit'

DWINGELOO - Melkveehouder Dirk Bruins van LTO Noord verwacht dat de meeste boerenbedrijven voldoende veerkracht hebben om de nieuwe fosfaatregels op te vangen.

"Ik denk dat het voor de meeste bedrijven rendabel is. Ik denk niet dat de bedrijven er direct door zullen omvallen", vertelt Bruins. Hij benadrukt wel dat elk bedrijf min of meer in het gedrang komt door de nieuwe regels.Vandaag werd duidelijk dat boeren in 2018 8,3 procent minder fosfaatrechten hebben. Dat betekent in het kort dat boeren minder mest mogen uitrijden en daardoor dus koeien moeten wegdoen. De regel is bedacht om de Nederlandse fosfaatuitstoot drastisch terug te dringen.Ondanks dat Bruins verwacht dat de klap opgevangen kan worden, zegt hij wel dat het allesbehalve positief is voor boerenbedrijven. "Het betekent gewoon een verse aderlating voor bedrijven, omdat ze minder koeien kunnen houden en daardoor minder inkomsten hebben."Veel bedrijven hebben fors uitgebreid in 2015, na de afschaffing van het melkquotum. Nieuwe regels waren er nog niet en dus konden boeren oeverloos produceren. Al gauw zat Nederland boven de maximale uitstoot van fosfaat, iets wat Europees is geregeld. Staatssecretaris Martijn van Dam kreeg de taak om wetgeving te bedenken en toe te passen.Omdat er volgens Bruins simpelweg niet meer rechten zijn te verdelen, vanwege een plafond, is compensatie vanuit de overheid lastig. "Vaak zie je dat een overheid niet compenseert, maar het al gauw ondernemers risico noemt."Met de korting van 8,3 procent moet de productie weer onder het maximum van 84,9 miljoen kilo fosfaat komen. Lukt dat niet, dan komt er een extra korting, waarschuwt de staatssecretaris in een brief aan de Kamer.Vanaf 1 januari zijn de nieuwe regels van kracht.