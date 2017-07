FC Emmen stunt met aankoop Anco Jansen

Anco Jansen versterkt de selectie van FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien heeft zijn gewenste scorende speler binnen. Aanvaller Anco Jansen komt over van het Turkse Boluspor.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De 28-jarige Zwollenaar was gisteren al even op de club en onderging vandaag in Amsterdam nog een kijkoperatie aan zijn knie.



Over zes tot acht weken hoop ik te spelen

De uitslag van die operatie is gunstig. "Er was alleen een probleem met de meniscus. Verder zag de knie er goed uit", aldus Jansen. "Normaal gesproken staat er zes tot acht weken voor. Ik ga mijn stinkende best doen om binnen die periode inzetbaar te kunnen zijn."



ADO Den Haag

Jansen kon ook naar ADO Den Haag en veel supporters van Roda JC hoopten op de terugkeer van de vrijeballenspecialist, maar FC Emmen hengelt de aanvaller, die ook prima als aanvallende middenvelder kan spelen, dus binnen.



Weerzien

Jansen en Lukkien zijn geen onbekenden van elkaar. In het seizoen 2009/2010 werkten ze al eens samen bij SC Veendam, waar Joop Gall hoofdtrainer was en Lukkien diens assistent.



Zwolle, Groningen en Cambuur

Voor zijn komst naar De Langeleegte speelde Jansen achtereenvolgens voor (toen nog) FC Zwolle, FC Groningen (op huurbasis) en Cambuur. Bij die laatste twee clubs kwam hij nauwelijks aan spelen toe, waarna zijn carriere in Veendam nieuw leven in werd geblazen.



Veendam

Bij Veendam was Jansen vanaf wedstrijd één een vaste waarde en dat bleef hij drie seizoenen lang. In 77 competitieduels scoorde hij 21 keer.



De Graafschap

In de zomer van 2012 volgde de transfer naar De Graafschap, waar hij in de eredivisie ging spelen. Dat avontuur duurde slechts één jaar want de Superboeren degradeerden. Het tweede seizoen was voor Jansen een droomseizoen. In 29 wedstrijden scoorde hij 21 keer. Er volgde interesse uit binnen- en buitenland. Celtic leek de volgende club te worden van de aanvaller, maar De Graafschap weigerde mee te werken.



Roda JC

Een half jaar later, in de winter van 2014, kreeg Jansen dan toch zijn gehoopte transfer. Niet naar het buitenland, maar naar Roda JC (toen eredivisionist). Het werd aanvankelijk geen succes. In Kerkrade raakte Jansen al snel geblesseerd en bovendien degradeerde Roda JC. In zijn tweede jaar promoveerde Jansen met de club, door onder andere Emmen uit te schakelen in de play-offs.



Turkije

In het seizoen 2015/2016 speelde Jansen nog drie duels bij Roda JC, waarna hij vertrok naar de Turkse tweedeklasser Boluspor.