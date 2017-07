Moeder Sharleyne verhoord

HOOGEVEEN - De moeder van Sharleyne uit Hoogeveen is onlangs verhoord in verband met het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van haar dochter.

Volgens het Dagblad van het Noorden heeft het Openbaar Ministerie (OM) meerdere mensen gehoord, waaronder de moeder van Sharleyne.Het gerechtshof in Leeuwarden besliste in maart van dit jaar dat het OM de moeder van Sharleyne strafrechtelijk moet vervolgen. Volgens het hof zijn er aanwijzingen dat de moeder betrokken is geweest bij de dood van Sharleyne.De achtjarige Sharleyne overleed in 2015 na een val van flat De Arend in Hoogeveen. Het is nog altijd onduidelijk wat er is gebeurd.