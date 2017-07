Statenlid Ko Vegter: Eurochamp blijft nu dooretteren

ASSEN - De affaire Eurochamp blijft waarschijnlijk dooretteren. Daarvoor vreest SP-Statenlid Ko Vester. Hij stemde tegen het besluit om het dossier over de Eurochamp-affaire niet helemaal openbaar te maken.

Provinciale Staten stemden vandaag voor openbaarmaking van veel Eurochamp stukken behalve de interviews die een speciale onderzoekscommissie van de Staten destijds achter gesloten deuren hield. Die interviews moeten geheim blijven volgens de provinciewet zo is de overtuiging van het college van Gedeputeerden (GS) en een meerderheid van Provinciale Staten.Vester was destijds één van de leden van de onderzoekscommissie. Op de vraag of de kern van de Eurochamp affaire, wie het lek was, verborgen zit in één van deze interviews zwijgt hij. "Maar ook al zou het er niet in zitten, doordat deze interviews geheim blijven blijft er een zweem van dat de provincie iets verborgen houdt, dat er iets flink mis was, kortom de affaire blijft op deze manier dooretteren", zegt Vester, die dat vreselijk vindt voor het beeld van de Drentse politiek.Vester kan en mag niks over de inhoud van de interviews zeggen als oud-commissielid en Statenlid omdat er geheimhouding op ligt. De geheime interviews met betrokkenen werden onder andere gehouden met oud-gedeputeerde Anneke Haarsma, oud-gedeputeerde Tanja Klip en oud-CDA fractievoorzitter Henk Klaver.Volgende week woensdag neemt Provinciale Staten een besluit of ze de inhoud van de vergadering van vandaag over Eurochamp openbaar maken of niet. Dan wordt dus ook duidelijk hoe de Staten tot het gewijzigde besluit over de Eurochamp-geheimhouding zijn gekomen. Als de inhoud van die vergadering dan naar buiten mag willen Vester en nadere statenleden mogelijk wel meer zeggen.