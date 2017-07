Ruim 2.100 euro opgehaald met benefietconcert in de Wijk

DE STAPEL - Een benefietconcert van zangkoor Spirit of Joy uit Wolvega heeft een dikke 2.100 euro opgehaald voor het nationale monument voor geweldslachtoffers in De Stapel.

Buurtschap De Stapel (bij De Wijk) heeft sinds 2011 het nationale moment voor slachtoffers van geweld in de vorm van een lange muur. Op de muur staan namen van geweldslachtoffers. Er worden telkens nieuwe naambordjes bij gehangen.Margreet Scholing van de Vereniging voor Veiligheid, Respect en Solidariteit (VVRS) is blij met de opbrengst. Ze verloor in 2008 haar schoonzus uit Wolvega, die bij een woningoverval in haar huis om het leven werd gebracht. Scholing draagt samen met de VVRS zorg voor het monument.Koorleden van Spirit of Joy uit Wolvenga kregen ooit lucht van het monument en waren zo onder de indruk dat ze iets wilden doen. Vorige week gaven ze in de kerk in Wolvega een benefietconcert. De opbrengst was voor de VVRS en het monument.Elke november wordt er een lichtavond bij het monument gehouden, ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Honderen kaarsjes moeten de anders zo donkere plek verlichten, maar dat is met het Nederlandse weer niet altijd makkelijk. "Wij doen het nu in glazen potjes, maar als het regent dan gaan de lichtjes uit", vertelt Scholing. De opbrengst van het concert gaat daarom naar betere lichtvoorzieningen.Dit jaar wordt de lichtjesavond gehouden op 4 november.