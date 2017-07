Anco Jansen: Ik eredivisiewaardig? Hoop dat te laten zien

VOETBAL - Anco Jansen kon bij verschillende Nederlandse- en ook Turkse clubs terecht, maar koos bewust voor FC Emmen. Deels vanwege een meniscusblessure waardoor hij het begin van het seizoen moet missen, maar toch vooral om het totaalplaatje.

De 28-jarige Zwollenaar kan weer in zijn geboorteplaats wonen, is in principe zeker van een basisplaats en heeft een goed gevoel bij trainer Dick Lukkien en diens voetbalvisie. "Al die ingrediënten moeten ervoor zorgen dat ik het komende jaar ga vlammen om volgend seizoen weer de stap omhoog te maken."De meniscusblessure kwam, volgens de aanvaller, wel op een heel vervelend moment. "Daardoor kwam er bij verschillende clubs logischerwijs toch wat twijfel. Ik heb daarom gekozen voor zekerheid. Natuurlijk had ik kunnen wachten, maar nu weet ik waar ik aan toe ben. Bovendien heb ik een goed gevoel bij Emmen. Ik heb een goed gesprek met de clubleiding gehad en vindt dat er een prima groep is geformeerd. We hebben, denk ik, een aardig ploegje."Over zijn eigen rol is de oud-speler van onder andere Veendam, Zwolle, Cambuur, De Graafschap en Roda JC heel duidelijk. "Waar de trainer me neerzet is me om het even. Ik ben aanvallend ingesteld en kan op meerdere posities uit de voeten. Mijn rol zal in principe altijd gelijk zijn en dat is ervaring brengen en zorgen voor gevaarlijke situaties voor de goal. Of FC Emmen met mij een speler heeft gehaald die eredivisiewaardig is? Ik hoop dat te laten zien, al moeten anderen daar natuurlijk over oordelen."Jansen onderging vanmiddag in Amsterdam een kijkoperatie aan zijn meniscus en is inmiddels weer thuis. "Vanaf nu richt ik me op het herstel. Normaal gesproken staat daar zo'n zes tot acht weken voor, maar dat is standaard. Wellicht kan het sneller, maar dat zullen we zien. Ik richt me in eerste instantie op begin september."