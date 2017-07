Oguzhan Türk keert terug naar Turkije

VOETBAL - Oguzhan Türk speelt de komende twee seizoenen voor het Turkse Sanliurfaspor, dat uitkomt op het derde niveau. De 31-jarige middenvelder stond het afgelopen seizoen onder contract bij FC Emmen.

Voordat Türk een contract tekende bij de Drentse club speelde hij ook al in Turkije, voor Gaziantespor en Adanaspor.In Nederland stond de, in Kampen geboren, middenvelder onder contract bij Heerenveen, Go Ahead Eagles, Cambuur en VVV. Bij FC Emmen speelde Türk 29 officiële wedstrijden waarin hij één keer scoorde.