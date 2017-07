FC Emmen oefent met Tim Siekman tegen Drents Verbond

VOETBAL - Een opvallende speler vanavond in de opstelling van FC Emmen, in het oefenduel tegen het Drents Verbond, op het veld van DZOH. Tim Siekman zal hoogstwaarschijnlijk als basisspeler starten tegen een selectie van de tien amateurclubs waarmee FC Emmen een samenwerking heeft.

Siekman traint sinds gisteren mee met de club waar hij jarenlang onder contract stond. De geboren Emmenaar hoopt nog steeds op een buitenlands avontuur. Hij was in beeld bij twee Duitse clubs: SV Meppen en Sportfreunde Lotte. Tot een overeenkomst is het (nog) niet gekomen.De 27-jarige verdediger liet direct na de laatste wedstrijd van het afgelopen seizoen weten op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging, al besefte hij dat het wel een gok zou zijn. Contacten waren er, maar niets was echt concreet. "Maar ik heb wel met Emmen de afspraak dat de deur op een kier blijft staan. Het zou natuurlijk idioot zijn dat als ik geen club heb en Emmen nog geen nieuwe centrale verdediger dat we dan niet in gesprek gaan", aldus Siekman toen.Met Veldmate, Veendorp, Lima en Bakker heeft Emmen inmiddels vier spelers die als centrale verdediger kunnen fungeren in de gelederen. Of Siekman desalniettemin in aanmerking komt voor een nieuwe verbintenis bij de Drentse club is onduidelijk. "Op dit moment is dat ook niet aan de orde omdat Tim nog hoopt op een avontuur elders", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien.Ook Gijs Jaspers houdt zijn conditie voorlopig op peil bij FC Emmen. De 20-jarige aanvaller, die het afgelopen seizoen zijn wedstrijden speelde bij Jong FC Groningen, is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Jasper speelde voordat hij in de jeugdopleiding van FC Groningen kwam voor het Asser ACV.Nick Bakker zal vanavond zijn eerste speelminuten in deze voorbereiding maken. De linksbenige verdediger raakte in de week voor de eerste halve finalewedstrijd van de play-offs tegen NEC geblesseerd aan zijn enkel. Vorige week trainde hij nog veelal apart, maar sinds maandag heeft de oud-speler van FC Groningen de groepstraining hervat en vanavond zal hij dus in actie komen.FC Emmen komt niet alleen vanavond in actie. Ook morgen staat er een oefenduel op het programma, wanneer eredivisieclub PEC Zwolle de tegenstander is. Tegen Zwolle zal Lukkien spelen met de, in zijn ogen, sterkst mogelijke selectie waarmee hij ook gaat toewerken naar de eerste competitieronde.Het oefenduel van vanavond tegen het Drents Verbond, op het veld van DZOH in Emmen, begint om 19.00 uur. PEC Zwolle - FC Emmen, vrijdag op Sportpark de Elshof in Wijthmen, begint om 19.30 uur.