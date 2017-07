Expositie in oude dierenpark voor MH17-slachtoffers volgende week open

EMMEN - Docente Tjitske Dijkstra is samen met een groep vrijwilligers bezig met het inrichten van een expositie in de oude dierentuin. Vanaf maandag zijn daar 298.000 papieren kraanvogels in allerlei kleuren en maten te zien.

De kraanvogels staan symbool voor de slachtoffers van de vliegramp met de MH17.Dijkstra, die docent is in Groningen, verloor bij die vliegramp haar collega en goede vriendin Hieke Raap. "Ik wilde mijn studenten iets over Hieke kunnen vertellen en ik wilde handen en voeten geven aan mijn verdriet. En omdat ik het verhaal van de kraanvogels zo inspirerend vindt ontstond het idee om duizend kraanvogels te gaan vouwen."Die duizend kraanvogels waren er in twee weken. "Maar de dozen bleven na verhalen in de media en op Facebook maar binnenstromen, vanuit de hele wereld. Toen zeiden we: dan moeten het er 298.000 worden. Duizend kraanvogels voor elk slachtoffer."Dijkstra werd een beetje verrast door de grote respons en zat min of meer met de grote hoeveelheid kraanvogels in haar maag. Kunstenaar Ingo Leth, die een galerie heeft in de oude dierentuin, bood hulp. Hij vond de gemeente Emmen bereid om het voormalige Afrikahuis beschikbaar te stellen. Leth helpt nu ook druk mee met de inrichting.Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen opent de expositie. Vanaf maandag zijn de 298.000 kraanvogels en de brieven die de makers opstuurden gratis te zien in het Mensenpark.