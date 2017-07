Drenten in de Tour: 'Zoveel Tour-verhalen, er is altijd wel iets te vertellen'

DALEN - De twaalfde etappe in de Tour de France is een afmattingstocht van 214,5 kilometer door de Pyreneeën. De etappe begint vanochtend in Pau en eindigt bergop in Peyragudes. Net als voorgaande jaren volgt RTV Drenthe een aantal Drenten in de Tour.

José Been uit Dalen is commentator bij Eurosport. Ze verheugt zich op de etappe van vandaag. "We hebben dit jaar maar drie bergopaankomsten in de Tour en vandaag is er één van. Het wordt spectaculair, zeker de finale met een berg van de buitencategorie. De renners finishen op een vliegveld in de bergen. Dat is heel steil, dus dat wordt mooi."Met de Col de Menté (1e categorie), de Port de Balès (buitencategorie) en de Col de Peyresourde (1e categorie) wachten eerst drie loodzware beklimmingen. "Ik hoop op een mooie strijd voor de kopgroep, want dit zijn etappes waar de kopgroep het zou kunnen halen tot aan de finish. Er zijn heel veel renners geïnteresseerd om in die kopgroep te zitten", zegt Been.Eurosport zendt dit jaar de Tour van start tot finish integraal uit. Dat is weleens lastig voor een commentator. "Het betekent dat er heel veel gepraat moet worden. Soms zijn er momenten dat je het even niet meer ziet zitten, dat je echt denkt: ik weet het niet meer. Het voordeel van de Tour de France is dat er zo veel verhalen zijn dat er altijd wel iets te vertellen is. Karsten Kroon zit naast mij als co-commentator en dat is een vat vol verhalen. Die man loopt over van de anekdotes. Dus dat redden we elke dag gewoon weer."Been kan zich vinden in de kritiek dat de Tour tot nu toe redelijk saai is. "Als je zeven sprintetappes hebt en ze worden vijf keer gewonnen door dezelfde man (Marcel Kittel, red.), dan is het inderdaad een beetje voorspelbaar. Maar dat is ook het parcours. Vaak worden de aanvallers rond zeven kilometer van de finish gegrepen. Gelukkig was er gisteren een Pool (Maciej Bodnar, red.) die tot 250 meter van de streep vooruit wist te blijven. Dat was een spannende finale. Vandaag wint Kittel in ieder geval niet", lacht Been.Wil jij ook winnen in de Tour, maar kun je niet zo goed koersen? Doe dan mee aan onze Facebookactie . Raad jij hoe lang de winnaar erover doet om de finish te bereiken? Dan win je twee VIP-kaarten voor de Gouden Pijl in Emmen. Ook maken alle dagwinnaars kans op de hoofdprijs: een fiets. Je kunt vandaag meedoen van 08.00 tot 12.30 uur. Alle antwoorden die daarna binnenkomen tellen niet meer mee.