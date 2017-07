Nieuwe uitgave boek over gedeporteerde Joodse slachtoffers WO II

Zaterdag wordt in Herinneringcentrum Kamp Westerbork een nieuwe uitgave van In Memoriam aangekondigd (foto: ANP/Herman Pieterse)

HOOGHALEN - Er komt een nieuwe uitgave van het boek In Memoriam, waarin de uit Nederland gedeporteerde Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn vermeld.

Het nieuwe boek wordt zaterdag door het Herinneringscentrum Kamp Westerbork aangekondigd.



Eerste trein

Het is dan precies 75 jaar geleden dat de eerste trein met gevangenen vanuit doorgangskamp Westerbork naar concentratiekampen vertrok. Het Herinneringscentrum organiseert in het weekend activiteiten voor bezoekers en laat zien hoe het centrum de herinnering levend houdt. Tijdens het weekend wordt ook een heruitgave van het in 1995 verschenen namenboek aangekondigd.



De nieuwe uitgave De 102.000 Namen komt eind januari uit. Alle Nederlandse en naar Nederland gevluchte joden, Sinti en Roma die uit Nederland naar concentratie- en vernietigingskampen zijn weggevoerd, worden opgenomen in het boek. Het boek telt ongeveer 2.500 pagina's.



Tweehonderd nieuwe namen

Sinds 2000 is het kenniscentrum bezig met het aanleggen van een digitale database. Sindsdien worden continu bronnen gezocht bij de namen uit In Memoriam. Volgens onderzoekster José Martin zaten in de originele uitgave nog veel fouten. "Door de nieuwe manier van onderzoeken zijn er minstens tweehonderd namen toegevoegd en ongeveer honderd namen verwijderd".



Zo zijn namen geschrapt van mensen die door andere oorzaken dan deportatie om het leven zijn gekomen. "In het boek geven wij een uitgebreide toelichting over de keuzes", aldus de onderzoekster.



Kunstwerk

Tegelijk met het boek komt ook een kunstwerk van Bart Domburg naar Westerbork. De kunstenaar heeft alle 102.000 namen met de hand op 29 grote vellen papier geschreven. Bezoekers krijgen zaterdag en zondag presentaties over het nieuwe boek en rondleidingen door het centrum. Vooraf aangemelde geïnteresseerden kunnen onder meer een kijkje nemen in het depot.



In totaal vertrokken in de Tweede Wereldoorlog 93 treinen uit Westerbork naar Auschwitz.