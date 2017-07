Olympia's Tour doet opnieuw Drenthe aan

Olympia's Tour komt opnieuw naar Assen (foto: Pixabay.com)

WIELRENNEN - De gemeente Assen ontvangt op 6 september opnieuw de wieleretappekoers Olympia's Tour. De Drentse provinciehoofdstad is dan gastheer van de tweede etappe over 131 kilometer. De gemeente Westerveld krijgt een dag later de beste wielerbeloften van Nederland en van over onze landsgrenzen over de vloer.

De derde etappe van de oudste etappekoers van Nederland start die dag in Uffelte en finisht in Vledder. De renners onder 23 jaar krijgen die dag 126 kilometer voor de wielen. Het parcours van de rit Assen-Assen is nagenoeg gelijk aan de route van vorig jaar en zal dus over enkele keienstroken leiden.



De start is bij het Dr. Nassau College. Hier zijn de ploegenpresentatie en de start voorzien. Op diezelfde dag is er voor de leerlingen van de school een forum over de best mogelijke combinatie tussen leren en topsport. Hiervoor is voormalig schaats- en wielertopper Renate Groenewold uitgenodigd.



De finish is, in tegenstelling tot vorig jaar, bij het vernieuwde wielercentrum Assen gepland. Pal voor de nieuwe wielerbaan ligt de aankomststreep. Tegelijkertijd zijn verschillende activiteiten op de wielerbaan en op het BMX-parcours gaande. Wethouder Albert Smit verheugt zich op de komst van Olympia's Tour. "Ik ben erg blij weer de beste wielerbeloften van de wereld te mogen begroeten. Positief is ook dat de leerlingen van het Dr. Nassau college zo nauw bij het evenement worden betrokken."



Een dag later mogen de renners opnieuw fietsen over Drentse wegen. De route voert dan in zijn geheel door de gemeente Westerveld en doet onder andere Uffelte, Dwingeloo, Lhee, Diever, Wateren, Vledder en Frederiksoord aan. In de finale van deze rit door het Drentse land wachten de coureurs twee plaatselijke ronden van elf kilometer rond Vledder.