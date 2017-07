'Ik blijf mijn leven lang ambassadeur van Drenthe'

Jan Hoekema (links) bij het koningsdagontbijt in Annen (foto: archief RTV Drenthe/Mark Dijkhuis)

GIETEN - Waarnemend burgemeester Jan Hoekema neemt deze week afscheid van de gemeente Aa en Hunze. De afgelopen vier maanden was hij tijdelijk burgemeester, na het vertrek van Eric van Oosterhout.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De 65-jarige Hoekema gaat vanaf volgende week aan de slag in de Noord-Hollandse gemeente Langedijk, waar hij opnieuw waarnemend burgemeester wordt. Na de zomer, op 11 september, wordt Piet van Dijk de nieuwe burgemeester van Aa en Hunze.



Vertrek

De uit Wassenaar afkomstige Hoekema vertrekt eerder dan gepland uit Aa en Hunze, omdat hij gevraagd werd om waarnemer te worden in Langedijk. "Een moeilijke beslissing", zegt Hoekema daarover. "Maar ik kan daar langer waarnemen en het is een behoorlijk ingewikkelde bestuurlijke uitdaging."



Afscheid

Waarnemend burgemeester Hoekema nam vorige week al afscheid van de gemeenteraad tijdens een barbecue in Grolloo. "Iedereen is op vakantie eind juli en augustus. Ik heb niet het gevoel dat ik deze gemeente, die alles op orde heeft, onnodig in de steek laat."



Verwrongen beeld

De scheidend waarnemend burgemeester heeft de afgelopen maanden veel geleerd over Drenthe en de gemeente Aa en Hunze. "De enorme afstanden binnen de provincie", aldus Hoekema. "Vroeger dacht ik als je bij Meppel bent, dan ben je al bijna in Groningen. Een hele slechte gedachte."



De oorzaak ligt volgens Hoekema bij de verkeerde kijk die mensen uit de Randstad hebben op de provincie. Een uitstap naar Drenthe zou voor veel mensen goed zijn. "En dan niet alleen op vakantie, maar ook om te werken. En het geweldige moois weer meenemen naar hun volgende bestemming."



Ambassadeur

Het valt de waarnemend burgemeester vooral op hoeveel er gedaan wordt in de verschillende dorpen. "Petje af voor het organisatie vermogen vanuit de samenleving." Hoekema neemt Drenthe in ieder geval mee in zijn hart naar Langedijk. "Ik blijf mijn leven lang ambassadeur van Drenthe. Deze provincie waar zo hard gewerkt wordt, verdient het om goed op de kaart te staan."