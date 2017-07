Vijftienjarige scholier wil duurzame energie opwekken in Duitsland

Jaron Tichelaar (15) heeft grote plannen als het om duurzaamheid gaat (foto: Henriëtte Meppelink)

NOORDSCHESCHUT - Hij is nog maar vijftien jaar en zit nog op het vwo, maar eind 2019 wil Jaron Tichelaar uit Noordscheschut zijn eerste installatie om waterenergie mee op te wekken openen.

Bij het Duitse dorp Lathen wil Tichelaar over twee en een half jaar zijn eerste groene stroom opwekken en gaan verkopen aan een energiemaatschappij.



CO2-uitstoot terugdringen

Het feit dat hij nog maar vijftien is en nog minimaal twee jaar op de middelbare school zit, houdt Tichelaar niet tegen in zijn ambities. Hij won dit jaar een schoolproject en mocht samen met zijn projectgroep een duurzaam energieplan presenteren aan de Hoogeveense gemeenteraad. Dat motiveerde hem om een eigen project op te zetten.



"Ik vind duurzaamheid heel belangrijk, maar in mijn ogen gaat de ontwikkeling veel te traag. Met de CO2-uitstoot kan het zo niet langer, dat zie ik om me heen. Als vijftienjarige hoop ik dat ik aan de CO2-vermindering een bijdrage kan leveren", vertelt Tichelaar.



Enthousiasme in Duitsland

De bedoeling is dat er een installatie komt die energie kan opwekken uit langzaamstromend water. Die techniek bestond al, maar wordt nog niet op grote schaal gebruikt. De installatie die de Noordscheschutter wil bouwen kan 25 jaar lang stroom leveren aan meer dan driehonderd huishoudens.



"De Duitse overheid en het waterschap in Meppen reageerden heel positief, juist om mijn leeftijd. Ze willen me graag helpen", vertelt Tichelaar. De jonge ondernemer is ook met twee banken in gesprek gegaan. Met succes: beide banken hebben volgens Tichelaar laten weten in een volgend stadium wel wat te zien in zijn plannen.



De installatie in Duitsland is wat Tichelaar betreft nog maar het begin. "Als deze installatie succesvol is, dan wil ik het ook in Nederland uitrollen."



Crowdfunding

Voor het zover is, moet er eerst genoeg geld op tafel komen voor zijn huidige plannen. Tichelaar wil, naast de financiering van de bank, een crowdfundingsactie opzetten om genoeg geld op te halen. Al met al verwacht hij dat het project ongeveer een miljoen euro gaat kosten.



"Ik wil ook proberen om bij de Nederlandse en Duitse ministeries van Economische zaken geld te krijgen. Ze moeten toch de klimaatdoelen van Parijs halen", zegt Tichelaar.