Stelling: Mijn volgende auto wordt een elektrische

ASSEN - Over zeven jaar is de elektrische auto in het gebruik goedkoper dan een auto waar benzine of diesel in moet. En in 2035 worden er alleen nog maar elektrische auto's verkocht.

Dat voorspelt het economisch onderzoeksbureau van ING over de opmars van de elektrische auto."De ontwikkeling van de batterijen voor die auto's gaat nu heel snel", zegt econoom Max Erich van ING tegen de NOS . "Ze worden flink goedkoper en je kunt er langer mee rijden. Dat is voor de consument heel belangrijk als hij voor de keuze staat om een elektrische auto aan te schaffen. Bij een actieradius van 400 tot 500 kilometer en liefst meer wordt het interessant en dat zit er nu echt aan te komen.""Op de aanschafprijs zelf kunnen elektrische auto's voorlopig nog niet direct concurreren", zegt Erich. "Maar als het om de kosten per gereden kilometer gaat, zijn elektrische auto's vanaf 2024 voordeliger dan benzine- of dieselauto's. In die berekening zitten de afschrijving, oplaadkosten, onderhoud en reparaties."