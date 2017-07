Politie vindt vuurwapen met munitie in verduisterde auto

De politie vond een vuurwapen in een verduisterde auto tijdens een controle (foto: Facebook Politie Noord-Drenthe)

ASSEN - De politie heeft gisteren in Assen twee mannen uit Hoogeveen en Groningen aangehouden in een verduisterd voertuig. In de auto werd een vuurwapen met munitie gevonden.

De twee verdachten, van 36 en 34 jaar, hadden even daarvoor getankt zonder te betalen. Via een ANPR-hit, een herkenningssysteem voor kentekens, kwamen agenten op het spoor van het verduisterde voertuig. "Het voertuig was gehuurd, maar nooit teruggebracht", aldus de politie.



Op de Aziëweg in Assen werd het duo staande gehouden. Ze zijn opgepakt en zitten momenteel in de gevangenis in Assen.