Nog vijf verdachten bij burenruzie Zuidwolde aangehouden

ZUIDWOLDE - De politie heeft vijf verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij een burenruzie in Zuidwolde begin deze maand.

De politie heeft direct na de ruzie, waarbij gestoken zou zijn , een 46-jarige man opgepakt als verdachte.Deze week arresteerde de politie nog twee mannen, een vrouw en twee minderjarige jongens op verdenking van openlijke geweldpleging. Ze wonen alle vijf in Zuidwolde. Volgens de politie werden ze aanvankelijk als slachtoffer gezien, maar uit onderzoek is gebleken dat de vijf niet vrijuit gaan.Zij werden na hun verhoor naar huis gestuurd, maar volgens de politie blijven ze verdachten in deze zaak. De 46-jarige man die na de ruzie werd opgepakt en gewond raakte, blijft eveneens verdachte. Ook een 15-jarige jongen en twee mannen van 43 en 46 jaar raakten gewond.De politie heeft het onderzoek bijna afgerond. "Het Openbaar Ministerie buigt zich verder over de zaak en bepaalt of de verdachten voor de rechter moeten verschijnen", laat een politiewoordvoerder weten.