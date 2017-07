Provinciaal archeoloog Van der Sanden nieuwe conservator Drents Museum

Van der Sanden wordt conservator archeologie bij het Drents Museum (Foto: ANP/Koen Suyk)

ASSEN - Na dertig jaar stapt provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden over naar het Drents Museum. Daar wordt hij vanaf oktober conservator archeologie.

De directe aanleiding voor de aanstelling van de 63-jarige Van der Sanden is de toekomstige tentoonstelling over de trechterbekercultuur, waar de nieuwe conservator een grote rol in gaat spelen.



Een laatste draai

Van der Sanden is blij met de nieuwe uitdaging. "Na dertig jaar provinciaal archeoloog te zijn geweest, leek het me leuk om nog een laatste draai aan mijn carrière te geven. Bij het Drents Museum ga ik me niet alleen bezighouden met de trechterbekercultuur, maar ook met allerlei dingen in de voorbereiding van tentoonstellingen", vertelt de archeoloog.



Directeur van het museum Harry Tupan wilde Van der Sanden erg graag bij het museum hebben. "We wilden perse een senior archeoloog met veel kennis over de Drentse collectie. Dat heeft Wijnand. Daarnaast willen we hem ook jonge archeologen laten opleiden", vertelt Tupan.



Trechterbekercultuur

De trechterbekercultuur is de verzamelnaam voor een groot aantal gemeenschappen uit Noord-Europa, die tussen 4400 en 2200 voor Christus leefden. De cultuur staat bekend om de typische vorm van het aardewerk dat de mensen maakten. Ook in Drenthe zijn overblijfselen van de trechterbekercultuur gevonden.