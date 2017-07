OM eist anderhalf jaar cel tegen president No Surrender Emmen

ASSEN/EMMEN - Voor handel in speed en cocaïne heeft het Openbaar Ministerie anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist tegen Edwin K. uit Zwartemeer. Volgens het OM handelde de man, die president is van motorclub No Surrender in Emmen, tussen half december 2014 en 13 januari dit jaar.

Op die dag viel de politie het clubhuis van No Surrender in Emmen en ook de toenmalige woning van K. in Klazienaveen binnen. In de woning van K. vond de politie 1,6 gram speed.Tijdens het uitgebreide onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de drugshandel bij No Surrender heeft de politie opnameapparatuur in het clubhuis in Emmen geplaatst. Ook zijn gesprekken in de auto van een medeverdachte uit Nieuw-Amsterdam opgenomen. Dat 50-jarige motorclublid staat later terecht voor drugshandel.K. ontkende in de rechtszaal dat hij heeft gedeald. Hij verklaarde dat hij zelf speedverslaafd was en wel eens zakjes meenam naar de vaste clubavond van No Surrender. Dat deelde hij dan uit. Ook dat is dealen, aldus de officier van justitie.Volgens K. ging het alleen over speed. De hak- en snuifgeluiden die opgenomen werden in het voormalige clubhuis zouden te maken hebben met het fijnhakken van speed. Dat sprake was van cocaïnehandel, ontkende Edwin K.Een ex-clublid dat uitgebreid verklaard heeft over de drugshandel bij de motorclub, heeft de politie verteld dat wel degelijk ook in coke werd gehandeld door K. “K. wordt omgeschreven als de huisdealer”, aldus de officier van justitie.Andere clubleden, die ook in drugs handelden haalden het niet in hun hoofd om binnen de club te gaan dealen. Toen een van hen het toch probeerde, sprak K. hem daarop aan. Ook dat gesprek is opgenomen.Behalve de straf moet K. zich ook laten behandelen voor zijn drugsverslaving, vindt de aanklaagster. Ook moet hij ruim 18.800 euro terugbetalen aan de staat. Dat bedrag heeft hij volgens het OM verdiend met de cokehandel.De rechter doet op 27 juli uitspraak.