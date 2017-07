Psycholance opnieuw vertraagd

ASSEN - De nieuwe psycholance die verwarde personen moet gaan vervoeren, start twee weken later dan gepland. De omgebouwde ambulance zou eerst vanaf 1 maart rijden, toen werd het 1 augustus en ondertussen is het 14 augustus.

Maar, laat UMCG ambulancezorg weten, vanaf dan gaat de psycholance ook echt rijden.De psycholance hoort bij een plan van alle gemeenten in Drenthe, de GGZ, GGD, politie, huisartsen, ziekenhuizen en UMCG ambulancezorg om verwarde personen op te vangen. Het aantal incidenten met mensen die in de war zijn, neemt sinds 2013 toe. Eerder kwamen deze mensen in een politiecel terecht, omdat er geen andere spoedopvang mogelijk was.Een speciale spoedpoli voor verwarde mensen is er inmiddels al sinds maart. Het wachten is alleen nog op het speciale vervoer, de zogenaamde psycholance. "Want nu is het vaak zo dat patiënten in een politiebus of vastgebonden op een ambulance-brancard binnenkomen", zegt Cees Vermeeren van GGZ Drenthe. "Dan zijn ze al gestrest voor ze hier zijn en duurt het lang voor we rustig een gesprek kunnen voeren. Deze ambulances zijn daarin een uitkomst."Volgens Maureen Wiersma, woordvoerder van UMCG ambulancezorg moest er nog te veel geregeld worden om de psycholance al op 1 augustus te laten rijden: "De ambulance moest nog gestript worden. De puntjes op de i. Welke mensen zetten we op de ambulance? Waar hebben de verwarde personen behoefte aan? Daar waren we naar op zoek en hebben we nu voor elkaar gekregen."De psycholance rijdt ondertussen al voorzichtig haar eerste kennismakingsrondjes door Drenthe, om bijvoorbeeld GGZ en de politie het speciale vervoersmiddel te laten zien. Wiersma: "Tijdens die tochtjes merken we al gelijk verbeterpunten op die we nu nog kunnen aanpassen. De psycholance is voor ons natuurlijk ook nieuw."De speciale ambulance in Drenthe wordt verzorgd door UMCG ambulancedienst. Met een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid schaffen zij speciale auto's aan om dit vervoer te kunnen doen. Psycholances zijn omgebouwde ambulances zonder zwaailichten en met een aangepaste, rustigere omgeving. De provincie Noord-Brabant startte in februari dit jaar met een pilot en zij werken nu nog steeds met de speciale ambulances.