Opvangcentrum De Breehof moet verhuizen

Zowel Verslavingszorg-Noord Nederland als het Leger des Heils gebruiken de Breehof (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

NIEUW-AMSTERDAM - De gemeente Emmen gaat samen met het Leger des Heils en Verslavingszorg Noord-Nederland op zoek naar een nieuwe huisvesting in Emmen voor bewoners van het opvangcentrum De Breehof in Nieuw-Amsterdam.

De bedoeling is dat de grootschalige opvang plaatsmaakt voor diverse kleinere onderkomens.



Verouderd

Volgens de gemeente, eigenaar van het pand, is het uit de jaren vijftig van de vorige eeuw stammende gebouw sterk verouderd. Bovendien past een grootschalige opvanglocatie volgens de gemeente niet meer bij de huidige manier van werken.



De Breehof herbergt twintig woonplekken en vier nachtopvangbedden van het Leger des Heils plus een aantal appartementen van Verslavingszorg Noord-Nederland.



Emmenaren mogen meepraten

De inwoners van Emmen worden volgens de gemeente nauw betrokken bij de verhuisplannen. Zij mogen zelf locaties opgeven en meepraten over de plekken die de gemeente Emmen op het oog heeft. Wanneer de verhuizing plaats moet vinden is nog niet bekend.